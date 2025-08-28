Egy kárpátaljai férfi súlyosan megvert egy lembergi lakost
Konfliktus alakult ki két férfi között augusztus 26-án Lemberg megyében található Hlivcsany településen.
A rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus tettlegességig fajult. Egy kárpátaljai férfi egy fém rúddal súlyosan megvert egy lembergi lakost. Az 54 éves áldozatot az intenzív osztályon kezelik.
Az orvosok elmondása szerint a férfi állapota súlyos, többek között koponyatörést és agyzúzódást diagnosztizáltak nála.
A támadó elmenekült a helyszínről. Egy ideig egy erdőben bujkált, majd Lembergbe szökött, ahol a rendőrség elfogta.
A rendőrség eljárást indított az ügyben.
A 28 éves kárpátaljai férfi öttől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.