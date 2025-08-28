Egy kárpátaljai férfi súlyosan megvert egy lembergi lakost

Konfliktus alakult ki két férfi között augusztus 26-án Lemberg megyében található Hlivcsany településen.

A rendőrség tájékoztatása szerint a konfliktus tettlegességig fajult. Egy kárpátaljai férfi egy fém rúddal súlyosan megvert egy lembergi lakost. Az 54 éves áldozatot az intenzív osztályon kezelik.

Az orvosok elmondása szerint a férfi állapota súlyos, többek között koponyatörést és agyzúzódást diagnosztizáltak nála.

A támadó elmenekült a helyszínről. Egy ideig egy erdőben bujkált, majd Lembergbe szökött, ahol a rendőrség elfogta.

A rendőrség eljárást indított az ügyben.

A 28 éves kárpátaljai férfi öttől nyolc évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Kárpátalja.ma