Egy nap alatt három közúti baleset történt Kárpátalján – egy nő életét vesztette

Az elmúlt 24 órában három közúti balesethez riasztották a Kárpátaljai Mentőszolgálat munkatársait. A balesetek következtében egy nő meghalt, további három férfi pedig megsérült.

Az egyik eset tegnap történt a Huszti járásban, a Zárnya (Proborzsavsuke) településen, ahol két motorkerékpár ütközött össze. A balesetben egy 36 éves és egy 17 éves motoros sérült meg. A férfinél koponya-agysérülést és kéztörést állapítottak meg, míg a fiatalkorú nyílt lábtörést szenvedett. A sérülteket ellátták, fájdalomcsillapítót kaptak és stabilizált állapotban az ilosvai kórházba szállították.

Halálos kimenetelű baleset történt a Técsői járásban is: Alsóapsán (Nizsnja Apsa) egy autó halálra gázolt egy 50 éves nőt. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette.

A harmadik eset Ungváron történt, ahol egy 34 éves férfi sérült meg. A mentősök ellátták és kórházba szállították; állapota stabil, életveszély nem áll fenn.

A mukachevo.net nyomán.

