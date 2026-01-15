Együttműködési megállapodást írt alá Kárpátalja és Luhanszk megye kormányzója

Együttműködési megállapodás született Kárpátalja és Luhanszk megye katonai közigazgatásai között január 25-én – közölte Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetője a Facebook-oldalán.

A megállapodást Bileckij és Olekszij Harcsenko, a Luhanszki Katonai Közigazgatás vezetője írta alá.

Az együttműködés célja, hogy közösen támogassák a háború sújtotta luhanszki lakosokat, akik jelenleg Kárpátalján élnek. A segítségnyújtás magába foglalja az állandó vagy ideiglenes lakhatás biztosítását, valamint a szociális védelemhez való hozzáférést.

Ezenkívül mindkét megye közigazgatása gondoskodik a luhanszki menekültek társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb szükségleteinek kiegészítéséről.

Kárpátalja.ma