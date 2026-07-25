Elektromos járművekkel szállítanák a mozgáskorlátozott turistákat a Szinevéri-tóhoz

Új szolgáltatást vezet be a Szinevéri Nemzeti Természeti Park a mozgásukban korlátozott látogatók számára. A tervek szerint a fogyatékkal élőket, az időseket és más, nehezen közlekedő turistákat elektromos jármű szállítja majd a „Krasznij” ellenőrzőponttól a Szinevéri-tóig.

A park tudományos-technikai tanácsa döntött arról, hogy pályázatot írnak ki a rekreációs szolgáltatók számára a szállítást végző üzemeltető kiválasztására.

A kezdeményezés célja, hogy Ukrajna egyik legismertebb természeti látványossága a mozgásukban korlátozott emberek számára is könnyebben megközelíthető legyen, miközben az elektromos jármű használatával a természetvédelmi terület környezeti terhelését is csökkentik.

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