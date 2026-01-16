Elhunyt a Beregszászi Városi Tanács egykori munkatársa

Életét vesztette Miscsenko Vjacseszlav, a Beregszászi Városi Tanács városgazdasági és területfejlesztési osztályának egykori vezetője – adta hírül Babják Zoltán, Beregszász polgármestere a Facebook-oldalán január 16-án.

A tájékoztatás szerint Miscsenko Vjacseszlav 2015–2021 között vezette az osztályt, és rengeteg energiát áldozott a városi gazdaság fejlesztésére.

Jelenlegi munkahelye a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház volt, ahol főmérnöki pozíciót töltött be.

A szakember 63 éves volt.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Babják Zoltán Facebook-oldala