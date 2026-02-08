Életének 69. évében elhunyt Volodimir Szpivak, Ukrajna érdemes művésze, a Kárpátaljai Megyei Filharmónia akadémiai fúvószenekarának vezetője. A hírt az Ungvári Városi Tanács jelentette be a Facebook-oldalán február 8-án.

A közlemény szerint Volodimir Szpivak az általa kezdeményezett Kárpátaljai Megyei Filharmónia Fúvószenekarát vezette több, mint két évtizeden át. A karmester évek óta meghatározó szereplője volt a megye zenei életének, és jelentős mértékben hozzájárult Kárpátalja kulturális arculatának formálásához.

Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

