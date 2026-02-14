Elraboltak egy 13 éves lányt Csernyivciben

Épségben találtak rá arra a 13 éves tinédzser lányra, aki február 10-én nem tért haza az iskola után – közölte a helyi rendőrség a Facebook-oldalán.

A lány keresése két napig tartott, végül a rendvédelmi szervek február 12-én bukkantak rá.

A rendőrség tájékoztatása szerint a tinédzser az iskolából tartott hazafelé, amikor leszólította egy 37 éves, csernyivci lakos. A férfi felajánlotta a lánynak, hogy hazaviszi Volkswagen márkájú személygépkocsijával. A lány beszállt az autóba, de a férfi nem az otthona felé indult, hanem irányt változtatott.

Az emberrabló különböző magyarázatokkal próbálta megnyugtatni a rémült gyereket, majd Tarasani község egyik elhagyatott épületébe vitte. Hogy ne tudja felvenni a kapcsolatot a családjával, a férfi elvette a lány hátizsákját, a mobiltelefonját pedig eldobta.

A tinédzser megtalálásának érdekében nagyszabású keresési akció vette kezdetét, ami két nap múlva eredményre vezetett. A lány épségben került elő, vele szemben fizikai erőszakot nem alkalmaztak, viszont súlyos pszichológiai hatások érték.

Az emberrablót őrizetbe vették. A férfi nem adott magyarázatot tettének indítékairól a rendvédelmi szerveknek. Ellene büntetőeljárás indult.

