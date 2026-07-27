Elsőfokú viharriasztást adtak ki Kárpátaljára és további hét ukrajnai megyére

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 27-re elsőfokú (sárga) veszélyjelzést adott ki nyolc nyugat-ukrajnai megyére a várható zivatarok miatt.

Az előrejelzés szerint a nap folyamán a nyugati országrészben zivatarok alakulhatnak ki, egyes térségekben jégesőre, valamint 15–20 méter/másodperces széllökésekre is számítani lehet.

A sárga riasztás az alábbi megyékre vonatkozik:

Volinyi megye

Rivnei megye

Lembergi megye

Ternopili megye

Hmelnickiji megye

Kárpátalja

Ivano-Frankivszki megye

Csernyivci megye

A meteorológusok arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején lehetőség szerint tartózkodjanak zárt helyen, kerüljék a fák, villanyvezetékek és reklámtáblák közvetlen közelét, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek.

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