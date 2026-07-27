Elsőfokú viharriasztást adtak ki Kárpátaljára és további hét ukrajnai megyére
Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 27-re elsőfokú (sárga) veszélyjelzést adott ki nyolc nyugat-ukrajnai megyére a várható zivatarok miatt.
Az előrejelzés szerint a nap folyamán a nyugati országrészben zivatarok alakulhatnak ki, egyes térségekben jégesőre, valamint 15–20 méter/másodperces széllökésekre is számítani lehet.
A sárga riasztás az alábbi megyékre vonatkozik:
- Volinyi megye
- Rivnei megye
- Lembergi megye
- Ternopili megye
- Hmelnickiji megye
- Kárpátalja
- Ivano-Frankivszki megye
- Csernyivci megye
A meteorológusok arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején lehetőség szerint tartózkodjanak zárt helyen, kerüljék a fák, villanyvezetékek és reklámtáblák közvetlen közelét, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek.
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