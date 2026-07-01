Elsőfokú viharriasztást adtak ki Kárpátaljára

Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ július 1-jére elsőfokú, sárga szintű figyelmeztetést adott ki három nyugat-ukrajnai megyére a várható kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt.

A meteorológusok előrejelzése szerint napközben Voliny és Lemberg megyében, valamint Kárpátalján zivatarokra kell számítani. Helyenként jégeső is kialakulhat, a széllökések pedig elérhetik a 15–20 méter/másodperces sebességet.

A várható viharok miatt a három érintett megyében elsőfokú (sárga) veszélyjelzés van érvényben.

A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy zivatar idején lehetőség szerint tartózkodjanak zárt helyen, kerüljék a fák alatti parkolást és tartózkodást, valamint fokozott óvatossággal közlekedjenek az utakon.

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