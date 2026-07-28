Tovább drágul a tej Ukrajnában

Ukrajnában tovább emelkedik az ivótej ára. Július 24-i adatok szerint a 2,6 százalékos zsírtartalmú Jahotinszke tej (900 ml) átlagára 60,57 hrivnya, ami 4,45 hrivnyával, közel 8 százalékkal magasabb a júniusi havi átlagárnál (56,12 hrivnya).

Még nagyobb mértékben drágult az 1 százalékos zsírtartalmú Prosztonase tej (900 ml). A termék átlagára 68 hrivnyára emelkedett, szemben a júniusi 59,87 hrivnyával, ami 8,13 hrivnyás, vagyis mintegy 13,6 százalékos növekedést jelent.

Az árak üzletlánconként jelentősen eltérhetnek. A 2,6 százalékos Jahotinszke tej 900 milliliteres kiszerelése jelenleg 48,90 és 71,50 hrivnya közötti áron kapható.

A tejtermékek drágulását elsősorban a gyártók növekvő energiaköltségei, a logisztikai kiadások és a csomagolóanyagok árának emelkedése okozza.

A piaci elemzők arra számítanak, hogy a nyár végéig a tejtermékek ára további 5–10 százalékkal emelkedhet, ugyanakkor ellátási hiányra egyelőre nem számítanak.

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