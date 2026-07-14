Július 13-án, a délutáni órákban eltűnt egy 15 éves fiú Nagyszőlősön (Beregszászi járás). A fiatalt jelenleg a rendőrség és önkéntesek is keresik.

Az eddigi információk szerint a fiú hétfőn, 14 óra körül a nagyszőlősi Teplica Szanatórium közelében tartózkodott. Séta közben a közeli erdőbe futott, azóta pedig nem adott életjelet magáról, holléte ismeretlen.

A közlés szerint az eltűnt fiú, Márk, pszichés zavarral él. Eltűnésekor fehér pólót és szürke rövidnadrágot viselt.

A keresésbe a rendvédelmi szervek mellett helyi önkéntesek is bekapcsolódtak, akik kutatócsoportot alakítottak a fiú mielőbbi megtalálása érdekében.

Arra kérnek mindenkit, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a fiú tartózkodási helyéről, haladéktalanul értesítse édesanyját a +38 (097) 015-01-00 telefonszámon, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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