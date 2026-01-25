Eltűnt egy 48 éves nő Munkácson
Rokonok kérnek segítséget egy eltűnt munkácsi nő, Marjana Ivancso keresésében – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál vasárnap.
A nő január 23-án 17 óra körül távozott otthonról, és azóta nem tért haza. Eltűnését a családja jelentette be.
Az eltűnt személyleírása:
- 48 éves,
- körülbelül 160 cm magas,
- vékony testalkat,
- rövid, szőke haj.
Eltűnésekor világosbarna (bézs) kabátot, kék sportnadrágot, piros pulóvert és világos cipőt viselt.
Aki rendelkezik bármilyen információval az eltűnt hollétéről, értesítse a rendőrséget.