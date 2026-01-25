Eltűnt egy 48 éves nő Munkácson

Nagy Nikolett Közélet

Rokonok kérnek segítséget egy eltűnt munkácsi nő, Marjana Ivancso keresésében – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál vasárnap.

A nő január 23-án 17 óra körül távozott otthonról, és azóta nem tért haza. Eltűnését a családja jelentette be.

Az eltűnt személyleírása:

  • 48 éves,
  • körülbelül 160 cm magas,
  • vékony testalkat,
  • rövid, szőke haj.

Eltűnésekor világosbarna (bézs) kabátot, kék sportnadrágot, piros pulóvert és világos cipőt viselt.

Aki rendelkezik bármilyen információval az eltűnt hollétéről, értesítse a rendőrséget.

Kárpátalja.ma