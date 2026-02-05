Fedorov: letiltották az oroszok által használt Starlink-terminálokat

A SpaceX amerikai űripari vállalat letiltotta az oroszok által használt, műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink-terminálokat – közölte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.

A tárcavezető kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését. „A terminálok első csoportja, amely bekerült az úgynevezett fehér listára, már működik” – jelentette be. Hozzétette, hogy jelenleg a listákat naponta egyszer frissítik. Szavai szerint ha valaki benyújtotta a terminálját regisztrációra, de még nem működik, érdemes várni, mert ez egy „rendkívül nagyszabású folyamat, amely időt igényel„. Köszönetet mondott azoknak a katonáknak és parancsnokoknak, akik gyorsan hitelesítették a termináljaikat, mivel – mint rámutatott – a kapcsolat folyamatossága és stabilitása kritikus fontosságú a fronton.

Január végén az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX átfogó intézkedéssorozatba kezdett annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről, mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.

Forrás: MTI