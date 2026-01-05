Fegyverkereskedőt fogtak a Huszti járásban

A huszti járási rendőrök az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársaival közösen illegálisan tartott fegyverek eladását akadályozták meg. A gyanúsított egy 35 éves bilkei lakos.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a január 1-jén elfogott személy automata gépfegyvert és kézigránátokat próbált értékesíteni. Letartóztatására közvetlenül az eladás helyszínén került sor, ahol a hatóságok egy AK-74M gépkarabélyt, négy tölténytárat és 93 darab lőszert, valamint két darab F1 típusú kézigránátot foglaltak le a törvénytelenül szerzett pénzzel együtt.

A nyomozás jelenleg is tart. A gyanúsított ellen, aki előzetes letartóztatásban van, az ügyészség fegyverrel való visszaélés miatt emel vádat.

Kárpátalja.ma