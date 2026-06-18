Felújítják Beregszászban a Petőfi Sándor-szobor környezetét

Megkezdődtek a rendezési és szépítési munkálatok Beregszász központjában, a Petőfi Sándor-szobor környezetében. A beruházás célja, hogy a város egyik fontos emlékhelye méltóbb környezetben fogadhassa a helyieket és az ide látogatókat.

A munkálatok során rendezik a szobor körüli zöldterületet, felújítják a sétányok egy részét, valamint gondoskodnak a közterület esztétikusabb megjelenéséről. A fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a tér kulturáltabb és vonzóbb közösségi helyszínné váljon.

A Petőfi-szobor Beregszász egyik legjelentősebb magyar vonatkozású emlékműve. Az alkotást 1991. március 15-én avatták fel a város központjában, a római katolikus templom közelében. A szobor a magyar költő 1847-es beregszászi látogatásának állít emléket, és azóta a helyi magyarság nemzeti ünnepeinek egyik központi helyszínévé vált.

A most zajló munkálatok várhatóan tovább növelik az emlékhely méltóságát és hozzájárulnak Beregszász városképének szépítéséhez. A felújított környezetben a jövőben is méltó módon tarthatják meg a nemzeti megemlékezéseket és koszorúzásokat a helyi közösségek.

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