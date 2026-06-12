Ferencváros támogatásával új felszerelést kapott a beregszászi veteránközpont

A beregszászi veteránközpont mentális egészségmegőrzést segítő új felszereléssel gazdagodott – számolt be

A szükséges eszközöket a magyarországi testvérváros, Ferencváros támogatásából szerezték be. Babják Zoltán köszönetét fejezte ki Ferencváros polgármesterének, Baranyi Krisztinának a segítségért és az együttműködésért.

A kistérség vezetője hangsúlyozta, hogy a háború megpróbáltatásai után kiemelten fontos olyan helyet biztosítani a katonák és veteránok számára, ahol szakmai támogatást kaphatnak, visszanyerhetik lelki egyensúlyukat, és érezhetik, hogy nincsenek egyedül.

„Minden veterán mögött egy saját történet, háborús tapasztalatok és a békés életbe való visszatérés útja áll” – fogalmazott Babják Zoltán.

A tájékoztatás szerint az új felszerelés hozzájárul a veteránközpont munkájának fejlesztéséhez, valamint a katonák és veteránok mentális egészségének támogatásához. A kistérség vezetője egyúttal köszönetet mondott a központ munkatársainak a mindennapi helytállásért és a védők iránt tanúsított odafigyelésért.

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