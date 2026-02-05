Földrengés volt Kárpátalja szomszédjában
Földrengést észleltek február 4-én a Kárpátaljával szomszédos Csernivci megyében – közölte a Különleges Ellenőrzési Főközpont csütörtökön.
A Richter-skála szerinti 1,7-es erősségű rengést kijevi idő szerint 23.44-kor észlelték Szokirjaninál, nem messze az ukrán-moldovai államhatártól. A 3 kilométer mélységben észlelt rengést a nem észrevehető kategóriába sorolták, így nem jelentett veszélyt.
Ukrajna területén legutóbb az Azovi-tengerben észleltek 5,1-es erősségű földrengést február 2-án. Azelőtt január 20-án Munkácson volt földrengés.
