Fontos figyelmeztetést adott ki az Ukrzaliznicja az utasai számára

Az Ukrzaliznicja fokozott ellenőrzéseket vezet be a jegy nélkül utazókkal szemben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy minden esetben váltsanak menetjegyet, mivel ez nemcsak az utazás díjának megfizetését jelenti, hanem a vasúti közlekedés tervezésében is kulcsszerepet játszik.

A vállalat az eladott jegyek statisztikái alapján mérik fel az utasforgalmat. Ezek az adatok befolyásolják többek között a szerelvények kocsiszámát, az egyes járatok indokoltságát, valamint azt is, hogy mely megállókat tartják meg a menetrendben.

Az Ukrzaliznicja szerint a bliccelők torzítják a valós utasforgalmi adatokat, ami megnehezíti a járatok megfelelő tervezését. Emellett a jegy nélkül utazók túlzsúfoltságot okozhatnak, ami rontja a szabályosan jegyet váltó utasok utazási körülményeit.

A vasúttársaság arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi időben több esetben utasok akadályozták az elővárosi vonatok közlekedését. A közlekedés szándékos blokkolása jogi következményekkel járhat, akár büntetőjogi felelősségre vonást is maga után vonhat.

A társaság emlékeztetett arra is, hogy május 12. óta az ország valamennyi régiójában lehetőség van az elővárosi vonatokra szóló jegyek megvásárlására az Ukrzaliznicja mobilalkalmazásán keresztül.

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