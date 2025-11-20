Fontos határidőre figyelmeztetik a földtulajdonosokat Ukrajnában
Ukrajnában új, egyértelműen meghatározott határidőt állapítottak meg a földtulajdon rendezésére, a földprivatizációra. Ha a tulajdonosok vagy örököseik a megadott időpontig nem intézik a szükséges tulajdonjogi bejegyzést, földjeik akár a települési közösségek tulajdonába kerülhetnek – írja az agronews.ua.
A jogi háttérről Anasztaszija Blindu ügyvéd nyilatkozott, aki részletesen ismertette a szabályozást.
A folyamatot a 899-IV számú ukrán törvény szabályozza, amely a földrészek természetbeni kiadásának rendjét határozza meg. Ezek a földek korábban kollektív mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek és részvénytársaságok közös tulajdonában álltak.
A törvény rögzíti:
- hogyan kell a földrészeket a tulajdonosok számára kimérni,
- hogyan cserélhetők ezek a parcellák,
- mi történik a közös tulajdonban maradt területekkel a felosztás után.
A döntő határidő: 2028. január 1.
A jogszabály 2023-ban még 2025-öt jelölt meg végső határidőként, ezt azonban módosították. A jelenleg érvényes, 2024. október 8-i törvényszöveg szerint:
A törvény meghatározza ezen földterületek cseréjének eljárását, a földterület elidegenítésének jellemzőit és a földterületeknek a földrészletek tulajdonosai közötti felosztása után közös tulajdonban maradó földterület használatát is.
Aki 2028. január 1-jéig nem szerzi meg a földrészre vonatkozó tulajdonjogot, úgy tekintik, hogy lemondott róla.
Ez a szabály vonatkozik a tulajdonosokra és örököseikre egyaránt.
Mi történik a nem privatizált földdel?
Ha a határidőig nem történik meg a tulajdonjog bejegyzése, a földet a helyi önkormányzat kérésére bírósági döntés alapján a község vagy város kommunális tulajdonába jegyzik be, mint „gazdátlan” ingatlant.
Ezután a föld 7 éven át nem adható magántulajdonba, kivéve, ha az eredeti tulajdonos vagy örököse később – a törvényben megengedett módon – igényt tart rá.
Ha a tulajdonos vagy örökös igazolhatóan nyomós ok miatt késett a bejegyzéssel, bírósághoz fordulhat, amely kiegészítő határidőt adhat számára.
Továbbá, ha a településen már nincs szabad kollektív mezőgazdasági terület, akár a közösségi tartalékföldekből is kimérhetők, amennyiben ilyen terület rendelkezésre áll.
Aki nem rendezi a tulajdonjogi dokumentumait, elveszítheti a földje feletti rendelkezés jogát. A szakértők ezért azt tanácsolják, hogy minden érintett mielőbb ellenőrizze:
- rendelkezik-e megfelelő tulajdoni dokumentumokkal,
- megtörtént-e a föld kimérése,
- be van-e jegyezve a tulajdon a Földkataszterben és az állami nyilvántartásban.