Fontos határidőre figyelmeztetik a földtulajdonosokat Ukrajnában

Ukrajnában új, egyértelműen meghatározott határidőt állapítottak meg a földtulajdon rendezésére, a földprivatizációra. Ha a tulajdonosok vagy örököseik a megadott időpontig nem intézik a szükséges tulajdonjogi bejegyzést, földjeik akár a települési közösségek tulajdonába kerülhetnek – írja az agronews.ua.

A jogi háttérről Anasztaszija Blindu ügyvéd nyilatkozott, aki részletesen ismertette a szabályozást.

A folyamatot a 899-IV számú ukrán törvény szabályozza, amely a földrészek természetbeni kiadásának rendjét határozza meg. Ezek a földek korábban kollektív mezőgazdasági vállalatok, szövetkezetek és részvénytársaságok közös tulajdonában álltak.

A törvény rögzíti:

hogyan kell a földrészeket a tulajdonosok számára kimérni,

hogyan cserélhetők ezek a parcellák,

mi történik a közös tulajdonban maradt területekkel a felosztás után.

A döntő határidő: 2028. január 1.

A jogszabály 2023-ban még 2025-öt jelölt meg végső határidőként, ezt azonban módosították. A jelenleg érvényes, 2024. október 8-i törvényszöveg szerint:

A törvény meghatározza ezen földterületek cseréjének eljárását, a földterület elidegenítésének jellemzőit és a földterületeknek a földrészletek tulajdonosai közötti felosztása után közös tulajdonban maradó földterület használatát is.

Aki 2028. január 1-jéig nem szerzi meg a földrészre vonatkozó tulajdonjogot, úgy tekintik, hogy lemondott róla.

Ez a szabály vonatkozik a tulajdonosokra és örököseikre egyaránt.

Mi történik a nem privatizált földdel?

Ha a határidőig nem történik meg a tulajdonjog bejegyzése, a földet a helyi önkormányzat kérésére bírósági döntés alapján a község vagy város kommunális tulajdonába jegyzik be, mint „gazdátlan” ingatlant.

Ezután a föld 7 éven át nem adható magántulajdonba, kivéve, ha az eredeti tulajdonos vagy örököse később – a törvényben megengedett módon – igényt tart rá.

Ha a tulajdonos vagy örökös igazolhatóan nyomós ok miatt késett a bejegyzéssel, bírósághoz fordulhat, amely kiegészítő határidőt adhat számára.

Továbbá, ha a településen már nincs szabad kollektív mezőgazdasági terület, akár a közösségi tartalékföldekből is kimérhetők, amennyiben ilyen terület rendelkezésre áll.

Aki nem rendezi a tulajdonjogi dokumentumait, elveszítheti a földje feletti rendelkezés jogát. A szakértők ezért azt tanácsolják, hogy minden érintett mielőbb ellenőrizze:

rendelkezik-e megfelelő tulajdoni dokumentumokkal,

megtörtént-e a föld kimérése,

be van-e jegyezve a tulajdon a Földkataszterben és az állami nyilvántartásban.

