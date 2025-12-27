Garázs és autó égett karácsonykor Técsőn

A tűzoltók december 25-én 23:18-kor kaptak bejelentést egy técsői tűzesetről – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint eddig ismeretlen okokból kigyulladt egy garázs, amelyben egy VAZ márkájú személyautó volt.

A füstöt a szomszédok vették észre, ők értesítették a tűzoltókat. A gyors beavatkozásuknak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok a közeli lakóépületre is átterjedjenek.

A tűz 30 négyzetméteren pusztította el a garázst és a személyautót.

A tűz keletkezésének okát és a károk mértékét szakértők vizsgálják.

Kárpátalja.ma