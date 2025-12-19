Elítélte a bíróság a tinédzsert gázoló rendőrt

Öt év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az Ungvári Városi Kerületi Bíróság azt a rendőrt, aki még 2022. október 16-án halálra gázolt egy 15 éves fiút az ungvári járási Börvingesen (Barvinok).

Az akkor húszéves sofőr Volkswagen Passat típusú személygépkocsijával elütötte a gyalogátkelőre kerékpárral felhajtó fiatalt.

A három évre felfüggesztett öt éves börtönbüntetést december 5-én szabta ki a törvényszék, és a bíró indoklásában kiemelte, hogy több enyhítő körülményt is figyelembe vett. A vádlott a tárgyalás során bűnösnek vallotta magát, és mivel kártérítést is fizetett a hozzátartozóknak, az ügyész is próbaidőt javasolt, illetve az elkövető jogosítványának bevonását három évre.

Az enyhébb büntetés mellett szólt továbbá, hogy az elkövető büntetlen előéletű, nincsenek pszichés vagy drogproblémái, és felettesei is példás magatartású személyként jellemezték.

A vádlott az ítélet ellen még fellebbezhet.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya Online

Nyitókép: illusztráció