Gázvezetékben menekültek külföldre a hadköteles férfiak Kárpátalján

Hadköteles férfiak külföldre juttatását vállaló újabb hálózatot lepleztek le a hatóságok Kárpátalján. Az akcióról az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) számolt be december 23-án.

Az ügynek egy 62 éves lembergi (Lviv) férfi a gyanúsítottja, aki a menekülőket megyénkbe szállította, és egy használaton kívüli gázvezetékben juttatta át őket az Európai Unió területére.

Tettestársa egy a Donyeck megyei Pokrovszkból származó férfi volt, aki már korábban elhagyta Ukrajnát. A nyomozók szerint külföldről a TikTokon keresztül toborozta ügyfeleiket, akiket a gázvezeték kijáratánál várt.

A biztonsági szolgálat emberei ezzel egy időben a katonai sorozás elkerülését segítő további bűnszervezetekre csaptak le Odesszában, Dnyipróban és Poltava megyében is. Utóbbi esetben fiktív orvosi dokumentumok kiállítása miatt hivatali visszaélés és okirat-hamisítás is szerepel a vádpontok között.

A jelentés szerint a letartóztatott személyek akár tíz év börtönbüntetéssel és teljes vagyonelkobzással is sújthatók.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció