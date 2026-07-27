Halálos baleset történt Kárpátalján

Halálos közlekedési baleset történt július 26-án késő este a Huszti járásban. A rendőrséghez 23:30 körül érkezett bejelentés a balesetről, amely az Iza és Lipcse közötti útszakaszon történt.

A helyszínre a Huszti Járási Rendőrkapitányság nyomozói, valamint a Kárpátaljai Megyei Rendőrség közlekedési baleseteket vizsgáló osztályának munkatársai vonultak ki.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy 47 éves férfi Mercedes Sprinter típusú kisbusszal haladt, amikor elütött egy kerékpárost. A nyomozás eddigi megállapításai alapján a kerékpáros a menetiránnyal ellentétes oldalon, ugyanabba az irányba haladt, mint a jármű, majd hirtelen balra kanyarodott.

A kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a mentők kiérkezése előtt a helyszínen életét vesztette. A rendőrség jelenleg is dolgozik az áldozat személyazonosságának megállapításán.

A mikrobusz vezetőjét megszondáztatták, a vizsgálat szerint nem állt alkoholos befolyásoltság alatt. A járművet lefoglalták és elszállították.

Az ügyben az ukrán büntető törvénykönyv 286. cikkelyének 2. része alapján – halálos közlekedési baleset okozása miatt – büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →