Halálos baleset történt Rahón
Halálos közlekedési baleset történt július 17-én este Rahón – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy megrakott ZIL teherautó felborult egy földúton. A jármű alatt menet közben megcsúszott a talaj, emiatt a teherautó felborult, többször átfordult, majd mintegy 40 métert gurult le a hegyoldalon.
A balesetben a jármű 38 éves utasa életét vesztette, a 43 éves sofőrt pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
Az ügyben a rendőrség halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárást indított. A baleset pontos körülményeinek tisztázására szakértői vizsgálatok is indulnak.
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