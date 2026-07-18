Halálos baleset történt Rahón

Halálos közlekedési baleset történt július 17-én este Rahón – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy megrakott ZIL teherautó felborult egy földúton. A jármű alatt menet közben megcsúszott a talaj, emiatt a teherautó felborult, többször átfordult, majd mintegy 40 métert gurult le a hegyoldalon.

A balesetben a jármű 38 éves utasa életét vesztette, a 43 éves sofőrt pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Az ügyben a rendőrség halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt büntetőeljárást indított. A baleset pontos körülményeinek tisztázására szakértői vizsgálatok is indulnak.

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