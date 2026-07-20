Halálos gázolás Ungvár közelében

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt hétfő reggel az Ungvár melletti Bacsó (Csabanivka) közelében.

Az előzetes információk szerint egy személygépkocsi elütött egy nyugdíjas korú nőt. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, még a mentők kiérkezése előtt.

Szemtanúk beszámolója szerint az ütközés rendkívül nagy erejű volt, amelynek következtében a nő halálos sérüléseket szenvedett.

A helyszínen a rendőrség munkatársai dolgoztak, akik megkezdték a tragédia körülményeinek és okainak kivizsgálását. A baleset részleteinek tisztázása folyamatban van.

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