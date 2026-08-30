Halálos motorbaleset Kárpátalján

A kárpátaljai mentőszolgálat vasárnapi közlése szerint életét vesztette egy 36 éves motoros Ilosva közelében, miután betonkerítésnek ütközött.

A helyszínre két mentőegységet is riasztottak. A férfi rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett: nyílt koponyasérülést, agyödémát, valamint mellkasi sérülést diagnosztizáltak nála.

A mentők a helyszínen megkezdték a sérült állapotának stabilizálását, majd a járási kórházba szállították.

Az orvosok erőfeszítései ellenére a 36 éves férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét nem tudták megmenteni.

A mentőszolgálat a sebességkorlátozások figyelembevételét és a közúti szabályok betartását kéri a közlekedés résztvevőitől.

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