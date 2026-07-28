Halálos motorbaleset Nagyrákócon

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a huszti járási Nagyrákócon július 27-én – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata kedden.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés hétfőn 17:31-kor érkezett. Egy helyi lakos arról számolt be, hogy furcsa hangot hallott, majd, amikor kiment az utcára, az út szélén egy sérült fiút és mellette egy motorkerékpárt talált.

A helyszínelés során a nyomozók megállapították, hogy a baleset egy Sputnik márkájú motorkerékpár és egy KamAZ teherautó ütközése miatt következett be.

Az előzetes adatok szerint a 15 éves fiú – aki nem rendelkezett járművezetői engedéllyel – egy kanyarban áttért a szemközti forgalmi sávba. Ekkor frontális ütközött a lejtőn szabályosan közlekedő, 66 éves nagyszőlősi sofőr által vezetett KamAZ teherautóval. Az ütközés erejétől a motorkerékpár az út menti árokba csapódott.

A kiskorú motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása közben belehalt sérüléseibe.

A teherautó vezetőjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely nem mutatott ki alkoholfogyasztást. Mindkét járművet lefoglalták és rendőrségi telephelyre szállították.

Az ügyben a rendőrség halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt indított büntetőeljárást. A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatok vannak folyamatban.

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