Halálra gázoltak egy férfit a Tiszaújlak–Nagyszőlős úton

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt július 12-én este a Tiszaújlak–Nagyszőlős útvonalon, a Oroszvölgy (Ruszka Dolina) településen áthaladó szakaszon. A baleset következtében életét vesztette a falu 68 éves lakosa.

A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint este 22:30 körül egy 52 éves királyházai férfi Audi személygépkocsival közlekedett Oroszvölgyön keresztül, amikor elütött egy férfit, aki az úttesten feküdt.

Az áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe. Holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, amelynek célja a halál pontos okának megállapítása.

A jármű vezetőjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt mutatott. A személygépkocsit lefoglalták és egy kijelölt telephelyre szállították.

Az ügyben a rendőrség az Ukrán Büntető Törvénykönyv 286. cikkelyének 2. része alapján – halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt – büntetőeljárást indított. A baleset valamennyi körülményét és okát jelenleg is vizsgálják.

A goloskarpat.info nyomán.

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