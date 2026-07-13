Halálra gázoltak egy férfit a Tiszaújlak–Nagyszőlős úton
Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt július 12-én este a Tiszaújlak–Nagyszőlős útvonalon, a Oroszvölgy (Ruszka Dolina) településen áthaladó szakaszon. A baleset következtében életét vesztette a falu 68 éves lakosa.
A rendőrség előzetes tájékoztatása szerint este 22:30 körül egy 52 éves királyházai férfi Audi személygépkocsival közlekedett Oroszvölgyön keresztül, amikor elütött egy férfit, aki az úttesten feküdt.
Az áldozat a helyszínen belehalt sérüléseibe. Holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra szállították, amelynek célja a halál pontos okának megállapítása.
A jármű vezetőjét alkoholszondás vizsgálatnak vetették alá, amely negatív eredményt mutatott. A személygépkocsit lefoglalták és egy kijelölt telephelyre szállították.
Az ügyben a rendőrség az Ukrán Büntető Törvénykönyv 286. cikkelyének 2. része alapján – halálos kimenetelű közlekedési baleset miatt – büntetőeljárást indított. A baleset valamennyi körülményét és okát jelenleg is vizsgálják.
A goloskarpat.info nyomán.