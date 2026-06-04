Hamarosan hosszabb várakozásra kell számítani a kárpátaljai határátkelőkön

A nyári idegenforgalmi szezon közeledtével jelentősen megnőhet a forgalom a kárpátaljai határátkelőhelyeken. A határőrség előrejelzése szerint június második felétől akár 30 százalékkal is emelkedhet az utas- és járműforgalom.

A legnagyobb terhelés hagyományosan hétvégén várható, különösen a kijevi idő szerint 13.00 és 16.00 óra közötti időszakban. A legtöbb utazóra a asztélyi, a tiszaújlaki, a csapi és az ungvári határátkelőknél számítanak.

A torlódások mérséklése érdekében a határőrség megerősítette az ellenőrző személyzetet, bővítette az ellenőrzési kapacitásokat, valamint fokozta az együttműködést a vámhatóságokkal és más illetékes szervekkel.

Az utazóknak azt javasolják, hogy indulás előtt ellenőrizzék okmányaikat, kövessék nyomon az átkelők aktuális terheltségét, és lehetőség szerint hétköznapra vagy a kora reggeli, illetve késő esti órákra időzítsék utazásukat.

A határőrség egyúttal emlékeztetett arra is, hogy továbbra is zajlik a szerződéses állomány toborzása. A 18 és 60 év közötti jelentkezők körében jelenleg különösen keresettek a drónkezelők, a határőrök, a gépjárművezetők, a szakácsok és a pszichológusok.

Forrás: Novini Zakarpattya

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →