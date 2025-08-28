Harkivi gyerekek táboroznak Kárpátalján

Harkiv megyéből érkezett gyerekcsoport nyaral Kárpátalján. A programot Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma támogatja. A pihenésükről a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) gondoskodik, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács alapított, s tagja Kisvárda Város Önkormányzata is.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is jelen volt a csoport fogadásán. Kiemelte, hogy ez immár a kilencedik gyermekcsoport, amelyet az elmúlt három évben fogadtak Kárpátalján, és egymás után az ötödik, amely Harkiv megyéből érkezett. A 9–14 éves fiatalok egyhetes kikapcsolódásra érkeztek a beregszászi járási Makkosjánosiba, a Helikon Hotelbe.

A táborozók szállást és napi háromszori étkezést kapnak, valamint változatos programokon vehetnek részt. A kirándulások között szerepel a munkácsi vár megtekintése és látogatás a tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkba, ahol népi játékokkal, lovaglással és íjászattal ismerkedhetnek meg. A kaszonyi termálfürdő szintén a program része, de a tapasztalatok szerint a gyerekek nagy lelkesedéssel vesznek részt a kulturális és kézműves foglalkozásokon, mesterkurzusokon és a néptáncbemutatókon is.

Seszták Oszkár hangsúlyozta:

– Magyarország a háború kitörése óta története legnagyobb humanitárius segítségét nyújtja Ukrajnának.

