Harmadik emeleti erkélyről zuhant le egy nő a Técsői járásban

Egy 36 éves nő kizuhant egy harmadik emeleti erkélyről, és a betonburkolatra esett – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 27-én.

A helyszínre riasztott mentők gyorsan ellátták a sérültet, majd hordágyon a Técsői Központi Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre. Az előzetes diagnózis szerint a nő felületes fejsérülést szenvedett.

A mentőszolgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a magasból történő esések akkor is súlyos sérüléseket okozhatnak, ha a külső sérülések első látásra nem tűnnek jelentősnek. Ilyen esetekben mielőbb orvosi segítséget kell kérni.

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