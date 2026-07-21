Haszonszerzésből kötött házasságok: mikor minősül fiktívnek a frigy, és milyen jogkövetkezményekkel jár?

Ukrajnában a házasság jogilag a nő és a férfi állami anyakönyvi hivatalban bejegyzett családi életközösségét jelenti. Előfordul azonban, hogy a felek nem családalapítási szándékkal kötik meg a házasságot, hanem valamilyen előny megszerzése érdekében.

Az Ukrán Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint az ilyen, úgynevezett fiktív házasságokat a bíróság érvénytelennek nyilváníthatja, ami jelentős jogi következményekkel járhat.

Mikor beszélünk fiktív házasságról?

Az ukrán családjogi törvény értelmében fiktívnek minősül az a házasság, amelyet a felek – vagy akár csak egyikük – nem a közös családi élet kialakításának szándékával köt meg, hanem kizárólag bizonyos jogi vagy anyagi előnyök megszerzése érdekében.

Ilyen cél lehet például a tartózkodási engedély vagy az állampolgárság megszerzése, a vagyon elrejtése, illetve egyéb jogi kedvezmények kihasználása.

Mit vizsgál a bíróság?

A házasság érvénytelenségéről kizárólag bíróság dönthet. Az eljárás során nem csupán a házasságkötés indokait veszik figyelembe, hanem azt is, hogyan éltek a felek a házasságkötést követően.

A bíróság többek között azt vizsgálja, hogy a házastársak:

közös háztartásban éltek-e;

vezettek-e közös gazdaságot;

támogatták-e egymást anyagilag és érzelmileg;

valódi családi kapcsolatot alakítottak-e ki.

Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, a bíróság megállapíthatja, hogy a házasság kezdettől fogva fiktív volt.

Előfordulhat, hogy mégsem nyilvánítják érvénytelennek

Az ukrán jog lehetőséget biztosít arra is, hogy a házasság akkor se váljon érvénytelenné, ha eredetileg nem családalapítási céllal kötötték.

Amennyiben a felek idővel tényleges családi életet kezdtek élni – együtt laknak, közös háztartást vezetnek, gyermeket nevelnek vagy egymásról gondoskodnak –, a bíróság úgy ítélheti meg, hogy a házasság valódi családi kapcsolattá alakult.

Milyen következményei vannak az érvénytelen házasságnak?

Ha a bíróság érvénytelennek nyilvánítja a házasságot, az úgy tekintendő, mintha jogilag soha nem is létezett volna.

Ennek következtében:

a házasság alatt szerzett vagyon nem közös házastársi vagyonnak, hanem közös tulajdonnak minősül, amelyet a felek tényleges hozzájárulása alapján osztanak fel;

a korábban kifizetett tartásdíjat – bizonyos esetekben – vissza kell fizetni;

az a fél, aki kizárólag a házasság miatt költözött a másik ingatlanába, elveszítheti ottlakási jogát;

a házasság felvételekor felvett családnév használatára sem marad jogosult.

Védelem illeti meg a jóhiszemű házastársat

A jog ugyanakkor védi azt a felet, aki nem tudott arról, hogy partnere valójában nem családalapítási szándékkal kötött házasságot.

A jóhiszemű házastárs továbbra is jogosult lehet a házastársi vagyon megosztására, tartásdíjra, a lakhatási jog fenntartására, valamint arra, hogy megtartsa a házasságkötéskor felvett családnevét.

Az öröklésre is kihat

Az érvénytelen házasságban élő felek főszabály szerint nem örökölhetnek egymás után törvényes örökösként.

Kivételt jelenthet, ha a házasságot csak az egyik házastárs halála után nyilvánítják érvénytelennek, és a túlélő fél bizonyítani tudja, hogy jóhiszeműen járt el, illetve nem tudott a házasság érvénytelenségének okáról.

Büntetőjogi következményei is lehetnek

Önmagában a fiktív házasság megkötése nem minden esetben minősül bűncselekménynek, ugyanakkor büntetőeljárás alapjául szolgálhat, ha azt csalás, jogellenes vagyonszerzés vagy más bűncselekmény – például a mozgósítás alóli kibújás – érdekében kötötték.

Kárpátalja.ma/RBK-Ukrajina

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