Tíz határsértőt fogtak a katonák

Szeptember 21-én, az éjjeli órákban tíz határsértőt fogott el a határőrség munkácsi csoportjának különítménye – olvasható az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztályának Facebook-oldalán.

Az államhatártól 50 méterre előbb négy személyt tartóztatott fel a határőrség, akik Románia felé tartottak. Később további két csoportot, összesen hat személyt észleltek videokamerás megfigyeléssel. Mindegyik őrizetbe vett személy kárpátaljai lakos.

Az üldözés során a szabálysértők megpróbáltak elmenekülni, de a határőrök összehangolt fellépéssel megállították őket.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/az Állami Határőrszolgálat Nyugati Főosztálya