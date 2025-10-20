Egy nap alatt kétszer is eredményesek voltak a hegyimentők

Tegnap a Técsői és a Rahói járás erdeiben is eltévedt személyek után kutattak a hegyimentők – írja a Zakarpattya Online.

Az első segélyhívás Taracköz (Tereszva) közeléből érkezett. Egy 23 éves helyi lakos tartott hazafelé munkahelyéről az erdőn keresztül. Késlekedése miatt aggódó rokonai kérték a szakértők segítségét.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának speciális egysége azonnal megkezdte a keresést. Kijevi idő szerint 23.22-kor találtak rá az erdőben bolyongó férfire a településtől három kilométernyire. Azonnal a legközelebbi mentőállomásra szállították.

A hegyimentők másik bevetésére a Rahói járásban került sor. Itt egy 41 éves tiszafejéregyházi (Bila Cerkva) férfi került veszélybe, amikor túrázás közben a köd miatt eltévedt. A szakemberek 23.30-kor találtak rá Hárspatak (Lipovec) közelében. Állapota kielégítő volt, nem szorult orvosi ellátásra.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata arra kéri a lakosokat, hogy megfelelő felszerelés és kommunikációs eszközök nélkül, rossz látási viszonyok esetén ne induljanak hegyi túrára.

Kárpátalja.ma

Forrás: Zakarpattya Online