Rosszul lett egy 18 éves túrázó a Petrosz közelében

Hegyimentők segítségére szorult egy 18 éves lembergi (Lviv) turista a Rahói járásban, miután rosszul lett a Sesza-havasra vezető túraútvonalon.

A fiatal nő szédülésre és lázra panaszkodott. Társa felismerte, hogy az esti sötétségben, eső és mindössze 9 Celsius-fokos hőmérséklet mellett nem tudják biztonságosan folytatni útjukat, ezért segítséget kért a mentőszolgálattól.

A megadott koordináták alapján a kőrösmezői (Jaszinya) hegyimentők indultak a Petrosz-hegy környékén rekedt fiatalokhoz. A mentőegység elérte a turistákat, majd terepjáró négykerekűvel a legközelebbi településre szállították őket.

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