Hetedik napja tüntetnek Ungváron a leváltott védelmi miniszter mellett

Hetedik napja tartanak tiltakozó megmozdulást Ungváron a leváltott ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov támogatására. A résztvevők továbbra is azt követelik, hogy a politikus visszakapja miniszteri tisztségét.

A demonstráció résztvevői egyperces néma csenddel emlékeztek meg a háború áldozatairól, majd üdvözölték Mihajlo Drapatij kinevezését az ukrán fegyveres erők főparancsnoki posztjára. A tüntetők olyan feliratokat tartottak a kezükben, mint: „Az igazság mindig időszerű”, „Hozzák vissza Fedorov csapatát”, illetve „A közöny öl”.

A tiltakozás annak ellenére folytatódik, hogy az egyik korábbi követelésük teljesült: Olekszandr Szirszkijt leváltották a főparancsnoki posztról.

A demonstrációk előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij július közepén átfogó kormányzati és személyi átalakításokat jelentett be. Fedorov ezt követően távozott a védelmi miniszteri posztról, amelynek ideiglenes vezetésével később Jevhen Hmarát, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetőjét bízta meg az államfő.

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