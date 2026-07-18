Két napja tüntetnek Ukrajnában Mihajlo Fedorov leváltása ellen

Két napja tartanak békés tiltakozások Kijevben és több ukrán nagyvárosban Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter leváltása miatt – számolt be róla több ukrán hírportál.

A demonstrációk Kijev mellett Odesszában, Ivano-Frankivszkban, Ternopilban, Cserkasziban, Zaporizzsjában, Dnyipróban és Lembergben is zajlottak. A résztvevők Fedorov visszahelyezését követelték, emellett többen bírálták a katonai vezetést, valamint azt is kifogásolták, hogy a Legfelső Tanács egy hónapos szünetre vonult.

A tüntetők transzparenseken olyan feliratokat vittek magukkal, mint „Fedorov a védelmi miniszter!”, „Erős hadsereg – erős Ukrajna!”, illetve „Harcoljanak a drónok, ne az emberek!”. Több helyszínen a demonstráció a himnusz eléneklésével és egyperces néma csenddel kezdődött.

A tiltakozások előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij átfogó kormányátalakítást jelentett be július 12-én. Ennek részeként Mihajlo Fedorov távozott a védelmi minisztérium éléről, feladatait ideiglenesen Jevhen Hmara vette át a hivatalos kinevezésig.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavai szerint Mihajlo Fedorov felmentésének oka a tárca és a hadsereg vezetése közötti hatékony kommunikáció hiánya volt.

Kárpátalja.ma

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