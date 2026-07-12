Kormányátalakítást jelentett be az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök július 12-én a Telegramon közölte, hogy átalakítják az ukrán kormányt, és személyi változások várhatók a bűnüldöző szervek vezetésében is.

Az államfő közlése szerint az átalakítás célja az ország megújított politikai stratégiájának végrehajtása. Ennek részeként minden kiemelt külpolitikai területért egy-egy tapasztalt vezető felel majd, különös tekintettel az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval, valamint a szomszédos országokkal – köztük Lengyelországgal és Magyarországgal – fenntartott kapcsolatokra.

Zelenszkij közölte, hogy egyeztetett Julija Szviridenko miniszterelnökkel, akinek egy új, stratégiai jelentőségű tisztséget szán az egyik kulcsfontosságú partnerrel való együttműködés területén. Az elnök megköszönte a kormányfő eddigi munkáját, és jelezte: a kabinet személyi változásairól a parlamenttel közösen döntenek.

Emellett a rendvédelmi szervek vezetésében is változások várhatók.

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