Idén már több mint 2000 tűzeset történt Kárpátalján

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) adatai szerint 2026 eleje óta 2092 tűzeset történt Kárpátalján, amelyek közül 1371 esetben száraz fű, bozótos vagy hulladék gyulladt ki a szabadban.

Ez azt jelenti, hogy a tűzoltók bevetéseinek többsége az ökoszisztémákban keletkezett tüzekhez kapcsolódik.

A lángok eddig összesen 877 hektárnyi területet pusztítottak el. A szabadtéri tüzek nemcsak a növényzetet semmisítik meg, hanem számos állat pusztulását is okozzák, szennyezik a levegőt, és jelentős terhet rónak a tűzoltókra.

A szakemberek hangsúlyozzák: a legtöbb ilyen tűzeset megelőzhető lenne a tűzvédelmi előírások betartásával és a felelős magatartással.Az űrlap tetejeAz űrlap alja

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