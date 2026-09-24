Ingyenes gyermekközpont nyílt Munkácson

Ingyenes gyermekeket támogató központ nyílt a munkácsi Olekszandr Duhnovics Központi Könyvtárban. A „Tvij” elnevezésű tér elsősorban a háború által érintett, traumatikus élményeket átélt gyermekek pszichoszociális támogatását szolgálja.

A szeptember 24-i megnyitón művészetterápiás foglalkozást tartottak, amelyen a gyermekek többek között elkészítették a „jó gondolatok fáját”.

A projektet az EBESZ valósítja meg, a munkácsi központ pedig már a 21. ilyen gyermekközpont Ukrajnában. A szolgáltatások minden gyermek és család számára ingyenesen elérhetők, egyéni pszichológiai konzultációkat is biztosítanak.

A „Tvij” központ a 4 és 18 év közötti gyermekeket várja. Szeptemberben keddtől szombatig, 10 és 14.30 óra között tart nyitva.

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