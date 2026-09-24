Vegyi égési sérülést szenvedett egy kétéves kislány az Ökörmezői járásban
Vegyi égési sérüléseket szenvedett egy kétéves kislány Kárpátalján, az Ökörmezői járásban, miután bőre kálium-permanganát-kristályokkal érintkezett. A balesetet követően a család azonnal mentőt hívott.
A helyszínre érkező egészségügyi dolgozók első- és másodfokú vegyi égési sérüléseket állapítottak meg a combján és a külső nemi szervek tájékán. A sérülés a testfelületének mintegy két százalékát érintette.
A kislányt sürgősségi ellátása után a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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