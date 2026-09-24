Második világháborús kézigránátot találtak Minajban

Egy második világháború idejéből származó, F–1 típusú szovjet kézigránátra bukkant egy helyi lakos csütörtök délben az ungvári járási Minajban.

A férfi azonnal értesítette a katasztrófavédelmet.

A helyszínre érkező tűzszerészek azonosították a robbanóeszközt, majd a szabályoknak megfelelően, egy erre kijelölt területen hatástalanították.

A katasztrófavédelem arra figyelmeztet, hogy a hosszú ideje földben heverő robbanótestek is aktívak lehetnek, azokat megérinteni vagy elmozdítani életveszélyes. Hatástalanításukat kizárólag erre szakosodott tűzszerészek végezhetik.

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