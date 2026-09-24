Heten meghaltak egy orosz dróncsapás miatt Harkiv megyében

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Hét ember életét vesztette, tizenketten pedig megsebesültek egy mezőgazdasági üzemet ért orosz dróncsapásban a Harkiv megyei Sztara Hlinicja nagyközségben – tette közzé Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a Telegramon.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál Viktor Zabasztára, a Harkiv megyei sürgősségi orvosi központ igazgatójára hivatkozva azt közölte, hogy négy ember koponya- és nyaksérüléseket szenvedett, állapotuk súlyos.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/DSZNSZ

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