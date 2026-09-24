Újabb drón csapódott be román területen

Újabb, Ukrajna felől érkező drón csapódott be román területen, az ország észak-keleti részén lévő Suceava megyében. Személyi sérülés nem történt – közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN).

A katonai parancsnokság a térségbe küldte a román légierő két F–16-os harci repülőgépét a borceai légitámaszpontról.

Az ország területére Botosani megyében behatolt drón mintegy négy percig repült a román légtérben, majd a Suceava megyei Szolka (Solca) város közelében zuhant le.

Az éjszaka folyamán a román radarok a Duna-delta térségében is drónokat észleltek az országhatár közelében, a Tulcea megyei Chilia Veche településtől északra, emiatt a térségbe riasztották a spanyol légierő két, romániai járőrszolgálatot teljesítő F–18-as vadászgépét a tengerparti Mihail Kogalniceanu támaszpontról. Ebben az esetben nem észleltek légtérsértést.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció

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