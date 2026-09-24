A Kerek-hegyi kereszt felszentelésének 25. évfordulójára emlékeztek Beregszászban

A Kerek-hegyen emlékeztek meg szerdán a kereszt felszentelésének 25. évfordulójáról Beregszászban. Az alkalmon a különböző felekezetek egyházi vezetői és hívei, beregszásziak és vendégek is részt vettek – írta Babják Zoltán polgármester a Facebook-oldalán.

Az ünnepségen közös imádsággal emlékeztek meg az elhunytakról, és fohászkodtak Ukrajnáért, az ország védőiért, valamint a békéért.

Babják Zoltán beszédében felidézte, hogy az elmúlt negyedszázadban jelentős változásokon ment keresztül az ország és a város, miközben a Kerek-hegyen álló kereszt változatlanul a közösség egyik fontos jelképe maradt.

Az évforduló alkalmából a város fölé magasodó kereszt szakrális jelentősége mellett a különböző felekezetek összetartozásának fontosságát is hangsúlyozták. A megemlékezésen az egymás iránti tisztelet, az elhunytak emlékének megőrzése, a szülőföld iránti szeretet és a béke iránti közös vágy kapott hangsúlyt.

A polgármester köszönetet mondott a közös imában résztvevőknek, és méltatta azok munkáját, akik őrzik a Kerek-hegyhez kapcsolódó hagyományokat, továbbadva azokat a következő nemzedékeknek.

A megemlékezők Isten áldását és oltalmát kérték Ukrajnára, az ország védőire, a családokra és a Beregszászi kistérség közösségére.

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