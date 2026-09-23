Turizmus világnapja: ingyenesen látogathatók pénteken Kárpátalja múzeumai
Tizenegy kárpátaljai múzeum csatlakozik szeptember 25-én a „Szabad órák” elnevezésű hagyományos kezdeményezéshez, amelynek keretében a látogatók meghatározott időszakban ingyenesen tekinthetik meg a kiállításokat.
A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás üdülőhelyekért felelős és turisztikai osztálya által, a turizmus világnapja és az ukrajnai turizmus napja alkalmából meghirdetett akcióban az alábbi intézmények a következő órákban vesznek részt (közép-európai idő szerint):
- Munkácsi Történeti Múzeum, Munkácsi vár – 13:00–17:00
- Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum, Ungvári vár – 13:00–16:30
- Ungvári skanzen – 13:00–16:00
- Boksay József Kárpátaljai Szépművészeti Múzeum – 13:00–16:00
- Koczka András Emlékház és Múzeum – 13:00–16:00
- Fegyir Manajlo Emlékház és Múzeum – 13:00–16:00
- Kárpátaljai Népi Irodalmi Múzeum – 13:00–16:00
- Hucul Brindza Múzeum – 13:00–16:00
- Huszti Helytörténeti Múzeum – 13:00–16:00
- Szolyvai Történeti Múzeum – 13:00–16:00
- Nagyszőlősi Történeti Múzeum – 13:00–16:00
A szervezők arra biztatják a helyieket és a Kárpátaljára látogatókat, hogy használják ki a lehetőséget, és fedezzék fel a régió kulturális és történelmi örökségét.
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