Ukrán férfi késelt meg több embert egy lengyel kolostorban

Késes támadás történt csütörtök délelőtt a délkelet-lengyelországi Jarosławban található bencés apátság területén. Sajtóinformációk szerint egy 31 éves ukrán állampolgár öt embert sebesített meg. Egyikük a kórházban életét vesztette.

A hatóságokhoz csütörtök reggel érkezett bejelentés arról, hogy késes támadás történt a jarosławi bencés női kolostor templomában. A helyszínre érkező rendőrök elfogták a 31 éves ukrán állampolgárt.

A támadásban négy férfi és egy nő sérült meg. A helyi sajtó szerint a sérültek között három egyházi személy és két civil volt. Több sérült állapota súlyos, egy férfi pedig a kórházban életét vesztette.

A rendőrség vizsgálja a támadás pontos körülményeit és indítékát.

Kárpátalja.ma

Forrás: inpoland.net

Nyitókép: Facebook/Gazeta Jarosławska

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →