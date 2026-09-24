XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Magyar Pétert

Magánaudiencián fogadta Magyar Péter miniszterelnököt XIV. Leó pápa a Vatikánban. A magyar kormányfő és kísérete előbb a Szent Péter-bazilika magyar kápolnáját látogatta meg, ahonnan az apostoli palotákba ment tovább a pápával való találkozóra.

Magyar Péter néhány perccel fél tizenegy után érkezett meg az apostoli paloták Szent Damazuszról elnevezett belső udvarára, ahol a svájci gárda díszőrsége sorakozott fel.

A kormányfőt Peter Rajic érsek, a Pápai Ház prefektusa fogadta, és a delegációt a pápai könyvtárszobáig kísérte.

A magánaudienciáról a miniszterelnök a szentszéki államtitkárságra ment tovább, ahol a Vatikán külügyminisztereként ismert Paul Richard Gallagher érsekkel, valamint a Szentszéknél a magyar ügyekért is felelős Fabio Salerno atyával egyeztet.

A magyar delegáció tagja Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Velkey György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Czeti István egyházi ügyekért felelős helyettes államtitkár.

A tárgyalásokat követően felkeresik a Szent Péter tér oldalában található, rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt, melyet Ferenc pápa alapított 2015-ben.

A miniszterelnök vatikáni látogatása a Szent Péter-bazilika altemplomában található magyar kápolnában kezdődött. A Magyarok Nagyasszonya-kápolnában Eredics Gergő, a Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese mutatott be magyar nyelvű misét.

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: vaticannews.va

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