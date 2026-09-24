Leégett egy ház tetőszerkezete az Ungvári járásban

Szerda éjjel keletkezett tűz egy lakóházban az ungvári járási Sóháton (Csornoholova). A község Fő utcájában élő szomszédok előbb az ingatlan tulajdonosát értesítették, majd a 101-es segélyhívón a tűzoltókat is riasztották.

A helyszínre a perecsenyi és a nagybereznai egységek vonultak ki, és ekkor a lángok már elborították a lakóház tetőszerkezetét.

A mintegy 65 négyzetméteren pusztító tüzet kevesebb mint két óra alatt sikerült megfékezni. A lángok egy helyiséget, a födémet és a tetőt is megrongálták, a tűzoltók azonban megakadályozták, hogy az épület teljesen megsemmisüljön.

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