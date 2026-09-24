Ukrajna ellen kezd a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott

Péntek este Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a 2026–2027-es Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 20.45-től a budapesti Puskás Arénában fogadja az ukrán nemzeti csapatot a B divízió első fordulójában.

A B divízió 2. csoprtjában Magyarország és Ukrajna mellett Georgia, valamint Észak-Írország szerepel.

A találkozó előtt mindkét oldalon akadnak hiányzók

Az ukrán keretből több játékos is kiesett, köztük Artem Dovbik, Olekszandr Andrijevszkij és a fiatal Artem Sztepanov. Az ukrán csapatot új szövetségi kapitány, Andrea Maldera irányítja, akinek ez lesz az első tétmérkőzése a válogatott élén.

Magyar oldalon Sallai Roland, Callum Styles és Vaga Barnabás játékát is nélkülöznie kell a csapatnak.

A pénteki mérkőzés így mindkét válogatott számára nehéz, ám fontos rajt lesz az új Nemzetek Ligája-sorozatban, mely közvetetten a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának rajtját is jelenti. Ebből a sorozatból ugyanis négy-kilenc olyan válogatott szerez majd pótselejtezős helyet, amely a hagyományos selejtezőkön nem végez a 12 csoport első két helyén.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 1. forduló:

Georgia–Észak-Írország, Tbiliszi 18.00

Magyarország–Ukrajna, Puskás Aréna 20.45

Az MTI cikke nyomán

Nyitókép: UEFA

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