Ukrajna ellen kezd a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott
Péntek este Ukrajna ellen kezdi meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a 2026–2027-es Nemzetek Ligájában. Marco Rossi együttese 20.45-től a budapesti Puskás Arénában fogadja az ukrán nemzeti csapatot a B divízió első fordulójában.
A B divízió 2. csoprtjában Magyarország és Ukrajna mellett Georgia, valamint Észak-Írország szerepel.
A találkozó előtt mindkét oldalon akadnak hiányzók
Az ukrán keretből több játékos is kiesett, köztük Artem Dovbik, Olekszandr Andrijevszkij és a fiatal Artem Sztepanov. Az ukrán csapatot új szövetségi kapitány, Andrea Maldera irányítja, akinek ez lesz az első tétmérkőzése a válogatott élén.
Magyar oldalon Sallai Roland, Callum Styles és Vaga Barnabás játékát is nélkülöznie kell a csapatnak.
A pénteki mérkőzés így mindkét válogatott számára nehéz, ám fontos rajt lesz az új Nemzetek Ligája-sorozatban, mely közvetetten a 2028-as Európa-bajnokság selejtezősorozatának rajtját is jelenti. Ebből a sorozatból ugyanis négy-kilenc olyan válogatott szerez majd pótselejtezős helyet, amely a hagyományos selejtezőkön nem végez a 12 csoport első két helyén.
Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 1. forduló:
Georgia–Észak-Írország, Tbiliszi 18.00
Magyarország–Ukrajna, Puskás Aréna 20.45
Az MTI cikke nyomán
Nyitókép: UEFA